Germania: oggi minuto di silenzio al Bundestag per le vittime di Hamas

- Il Bundestag aprirà la seduta di oggi con un minuto di silenzio “per le vittime dell'attacco terroristico” del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, alla commemorazione prenderanno parte il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, la presidente del parlamento federale Baerbel Bas, che terrà un discorso, e l'ambasciatore di Israele a Berlino, Ron Prosor. Nella giornata di domani 12 ottobre, sarà il cancelliere Olaf Scholz a presentarsi in aula per tenere un'informativa del governo sulla situazione in Medio Oriente. I deputati di maggioranza, di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), ossia i principali partiti di opposizione, presenteranno una proposta di risoluzione congiunta in cui esprimono solidarietà a Israele. Nel testo si afferma che il Bundestag condanna con fermezza i “barbari atti di violenza” di Hamas contro Israele e si schiera risolutamente dalla parte dello Stato ebraico. I deputati di Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi, Partito liberaldemocratico (Fdp), Cdu e Csu chiedono, inoltre il divieto immediato delle attività di Hamas e dei suoi sostenitori in Germania. Per la maggioranza e l'opposizione popolare, il governo federale deve infine intervenire per la chiusura del Centro islamico di Amburgo (Izh). Dal 1993 l'ente, che gestisce la Moschea blu della città-Stato, è sotto osservazione dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Il servizio ritiene, infatti, l'Izh legato all'Iran, da cui verrebbe utilizzato come centrale per la raccolta di informazioni e le attività di propaganda. (Geb)