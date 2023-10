Italia-Egitto: oggi Tajani incontra Al Sisi, focus su situazione in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà oggi in missione in Egitto dove incontrerà il presidente Abdel Fatah al Sisi e l’omologo Sameh Shoukry. Al centro dei colloqui, la situazione in Israele a seguito degli attacchi terroristici di Hamas, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. Sabato 7 ottobre, il gruppo armato palestinese Hamas ha lanciato razzi su Israele ed effettuato un’incursione terrestre nel sud di Israele provocando morte e distruzione. “L’Egitto è un grande Paese del mondo arabo e può giocare un ruolo di primo piano per mediare tra le parti e per favorire una immediata de-escalation sul terreno”, ha commentato il vicepremier, “e l’Italia vuole lavorare con i principali partner della regione per far cessare al più presto questa barbara violenza ”. Da parte italiana, verrà sollevata la possibile istituzione di corridoi umanitari per la liberazione dei prigionieri detenuti a Gaza, in particolare bambini, donne e anziani. A margine della riunione della Lega araba, che si terrà oggi al Cairo, il ministro Tajani avrà un incontro bilaterale con il segretario generale Ahmed Abdoul Gheit, per acquisire elementi aggiornati sulle iniziative diplomatiche che i Paesi arabi intendono mettere in campo e per ribadire l’impegno dell’Italia a contribuire al rilancio del processo di pace in Medio Oriente. (segue) (Res)