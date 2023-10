Italia-Egitto: oggi Tajani incontra Al Sisi, focus su situazione in Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli obiettivi della visita, anche la conferma del rapporto bilaterale, avviato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Sharm el Sheik lo scorso autunno. “Vogliamo rilanciare la cooperazione italo-egiziana su tutta una serie di dossier prioritari”, ha dichiarato Tajani, secondo il quale “l’Egitto ha una rilevanza strategica sia come attore chiave per gli equilibri regionali sia come partner di primaria importanza per il contrasto al traffico di migranti e per la sicurezza energetica del nostro Paese”. “Anche in questa occasione, intendo sollevare con forza il caso Regeni, chiedendo alle autorità egiziane segnali concreti”, ha precisato il vicepremier. “Dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, che permetterà al processo di proseguire, chiediamo che venga favorita la partecipazione al processo degli imputati”, ha concluso. Nel corso dell’incontro tra i due ministri degli Esteri verrà adottata una “Dichiarazione congiunta” sui temi migratori, che recepisce i principi del “Processo di Roma”. Si tratta di un importante passo avanti per il rafforzamento della collaborazione con Il Cairo, con l’obiettivo di lottare contro il traffico di esseri umani e contrastare l’arrivo in Italia di migranti irregolari. L’Egitto ha infatti un ruolo chiave, in quanto Paese di origine e di transito dei flussi diretti in Europa. (segue) (Res)