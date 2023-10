Italia-Egitto: oggi Tajani incontra Al Sisi, focus su situazione in Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Egitto è un interlocutore cruciale e può svolgere oggi, come ha già fatto in passato, un ruolo fondamentale di tramite con Hamas in situazioni di crisi, anche per favorire una trattativa sugli ostaggi", ha detto ieri il ministro Tajani nelle comunicazioni del governo alla Camera dei deputati sulla situazione e le prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. "Questa nuova crisi ci ricorda che non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia su questo fronte”, ha concluso Tajani. La missione, che inizialmente prevedeva anche momenti culturali, è stata rimodulata in seguito ai fatti avvenuti in Medio Oriente. (segue) (Res)