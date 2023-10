Italia-Egitto: oggi Tajani incontra Al Sisi, focus su situazione in Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Egitto afferma che una pace giusta e globale, basata sulla soluzione dei due Stati, è la via per raggiungere una sicurezza reale e sostenibile per il popolo palestinese, e che l’Egitto non abbandona i suoi impegni riguardo alle questioni arabe, in particolare alla questione palestinese”, ha proseguito il presidente, esprimendo l’auspicio di poter raggiungere una soluzione attraverso negoziati che possano portare a una pace giusta e alla creazione dello Stato palestinese. “L’Egitto non permetterà che il caso venga liquidato a spese di altri”, ha detto al Sisi. "Stiamo comunicando con tutte le potenze internazionali e tutte le parti influenti per raggiungere un'immediata cessazione della violenza e una tregua che risparmi il sangue dei civili da entrambe le parti", ha precisato il presidente egiziano, sottolineando che “la sicurezza dell’Egitto è la priorità”. “Il popolo egiziano deve essere consapevole della complessità della situazione e dell’entità della minaccia”, ha concluso. (Res)