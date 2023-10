Nato: Zelensky a Bruxelles, parteciperà a riunione ministri Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Bruxelles, in Belgio, per partecipare alla riunione dei ministri della Difesa della Nato. "Una visita al quartier generale della Nato che sarà fondamentale per la nostra capacità di resistenza quest'inverno", ha scritto Zelensky su Telegram. "Avrò incontri con il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, e con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. Per la prima volta in presenza, parteciperò alla riunione del 'formato Rammstein' e ho un appello importante da rivolgere a tutti i ministri della Difesa dei Paesi membri di questa potente coalizione", ha scritto Zelensky. "Per la seconda volta dall'inizio della guerra, terrò dei negoziati a Bruxelles con il primo ministro del Belgio, Alexander De Croo. La questione principale è la nostra protezione congiunta della libertà e delle persone", ha concluso il presidente ucraino. (Kiu)