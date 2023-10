Medio Oriente: Foti (Fd'I), convergenza su risoluzione maggioranza, mediazione opposizioni in extremis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle risoluzioni votate ieri in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente "con i voti incrociati c'è stata una sostanziale convergenza. Ma quello che mi viene da dire è: allora perché il nostro testo all'inizio non andava bene? Perché non si è fatto uno sforzo di sintesi ulteriore?". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in una intervista al "Il Foglio". "Certo - prosegue - avremmo dato una immagine ancor più forte di sostegno a Israele. Perché su un punto credo che nessuno potesse essere in disaccordo: e cioè sulla sospensione dei finanziamenti che in qualche modo finiscono nelle tasche di Hamas. La maggior parte delle resistenze le avevamo registrate sulla sospensione delle attività umanitarie. Cosa che però non abbiamo mai proposto. Semplicemente, parlavamo di finanziamenti a istituzioni che potessero fiancheggiare il terrorismo". La mediazione delle opposizioni "è arrivata in extremis, al di fuori della discussione generale", spiega Foti. "E' chiaro che non sapevano bene cosa fare. Ma il punto è un altro. C'era davvero bisogno di marcare una distanza presentando testi diversi? Perché alla fine ci si poteva evitare un passaggio non necessario. Che evidentemente è servito a qualcuno per mandare un messaggio di natura elettorale. E' bene quel che finisce bene, ma si poteva lavorare tutti assieme limando le parole, i dettagli della proposta. Avremmo dato l'impressione per una volta, e su un argomento tanto delicato, di remare tutti nella stessa direzione", conclude.(Rin)