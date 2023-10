Omicidio Willy: per Corte appello i Bianchi non hanno cominciato lite e scampano ergastolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici sono convinti del coinvolgimento dei quattro nell'azione omicida tanto che spiegano: "Risulta con evidenza la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale, in quanto i concorrenti, con la condotta violenta tenuta da ciascuno di essi, pur rappresentandosi che il brutale pestaggio potesse determinare la morte della vittima, hanno agito ugualmente non solo accertando il rischio ma palesando una adesione psicologica all'evento poi verificatosi": la morte di Willy. "In tale contesto e secondo le regole della comune esperienza, deve del tutto escludersi che gli imputati abbiano agito al solo fine di cagionare lesioni alla vittima, ove si consideri anche che sin dal calcio iniziale Willy è già incapace di difendersi". I Fratelli Bianchi restano i principali protagonisti in negativo della vicenda. “E’ stato dimostrato – si legge nella sentenza - che prima dell'arrivo dei fratelli Bianchi alle ore 3.23 il contrasto tra i giovani" in piazza a Colleferro "seppure teso si era mantenuto a parte qualche spinta sul livello solo verbale". Tanto che "l'aggressione in danno del giovane Willy è iniziata solo dopo l'arrivo dei fratelli Bianchi e si è protratta per circa 40/50 secondi: che nessun altro soggetto diverso dagli attuali imputati ha preso parte al violento pestaggio". (segue) (Rer)