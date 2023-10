Medio Oriente: Zelensky, leader mondiali si rechino in Israele per sostenere la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo in Israele è “un segnale terribile” per l’Ucraina: “Siamo in guerra comprendiamo cosa vuol dire subire un attacco terroristico”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima della riunione con i ministri della Difesa dell’Alleanza. “Voglio inviare una raccomandazione a tutti i leader del mondo: dall’inizio dell’invasione, la più grande tragedia della nostra storia, molte persone sono morte ma l’importante è stato non essere soli. La mia raccomandazione è andare in Israele è sostenere la popolazione. Non parlo delle istituzioni ma delle popolazioni”, ha detto Zelensky. (Beb)