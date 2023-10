India: Jaishankar a Consiglio Iora, Oceano Indiano centrale nel “riequilibrio globale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oceano Indiano occupa una “posizione centrale” nella “rinascita dell’Asia” e nel “riequilibrio globale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, nel suo intervento alla riunione del Consiglio dei ministri dell’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano (Iora), in corso oggi a Colombo, nello Sri Lanka, che ha assunto la presidenza per il periodo 2023-25, con la vicepresidenza indiana (l’India rileverà il turno per il periodo 2025-27). “Il nostro impegno è quello di sviluppare una comunità dell’Oceano Indiano che sia stabile e prospera, forte e resiliente e che sia in grado di cooperare strettamente al suo interno e di rispondere agli avvenimenti oltre l’Oceano”, ha dichiarato Jaishankar, invocando il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) affinché sia garantito uno spazio libero, aperto e inclusivo. Jaishankar, giunto in visita ieri (per la seconda volta quest’anno), ripartirà domani. La sua agenda prevede anche colloqui bilaterali. (segue) (Inn)