India: Jaishankar a Consiglio Iora, Oceano Indiano centrale nel “riequilibrio globale” (2)

- Illustrando le priorità dell'India, il ministro ha affermato che Nuova Delhi intende contribuire allo sviluppo e alla sicurezza nell’ambito della sua politica per il vicinato esteso. Tra le sfide, ha elencato le lacune nella connettività, il peso del debito, generato anche da “progetti non realizzabili”, le minacce al tessuto sociale poste dall’estremismo e dal fondamentalismo, il terrorismo, i disastri naturali e il cambiamento climatico. Jaishankar ha ricordato la campagna Life - Lifestyle for Environmen, promossa dal governo indiano per la tutela dell’ambiente attraverso gli stili di vita e le abitudini quotidiane, e ha posto l’accento sullo sviluppo guidato dalle donne e sull’importanza della democratizzazione della tecnologia. Infine, ha promesso che l’India, in qualità di vicepresidente, lavorerà per rafforzare il quadro istituzionale, finanziario e legale dell’Associazione e, come Paese coordinatore, rivolgerà particolare attenzione ai settori della sicurezza marittima e dell’economia blu. (segue) (Inn)