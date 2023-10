Ucraina: ministra Difesa Paesi Bassi, continueremo a sostenere Kiev nonostante instabilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato continuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. A dirlo, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica, Kajsa Ollongren, la ministra dei Paesi Bassi. "Oggi ci incontriamo per parlare della guerra in Ucraina, ma questo non significa che chiudiamo gli occhi su altre parti del mondo in cui accadono cose terribili e che hanno bisogno di sostegno. Non c'è dubbio che continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Oggi, naturalmente, verranno fatti nuovi annunci su pacchetti specifici. E ci incontreremo anche per la coalizione degli F-16, dove si sta svolgendo un lavoro importante", ha detto. "Credo che alla luce della situazione nel mondo, dell'attacco a Israele, di tanta instabilità e insicurezza, la guerra in Ucraina abbia la nostra attenzione e l'Ucraina abbia il nostro pieno sostegno", ha aggiunto. "La guerra in Ucraina, l'aggressione russa in Ucraina, non è un conflitto regionale. Riteniamo che sia nostra responsabilità sostenere Kiev per resistere e reagire a questa aggressione, e siamo estremamente consapevoli del fatto che hanno bisogno di noi per farlo. Hanno bisogno di noi per l'addestramento, per le capacità, per le munizioni, e siamo fermi nel nostro sostegno, perché sappiamo che questa è una minaccia non solo per l'Ucraina, ma anche per la sicurezza in Europa", ha concluso. (Beb)