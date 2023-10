Medio Oriente: premier scozzese insiste per apertura corridoio umanitario a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro scozzese, Humza Yousaf, ha invitato il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, a spingere per la creazione di un corridoio umanitario per evacuare i civili dalla Striscia di Gaza. Nei giorni scorsi Yousaf aveva rivelato che i genitori di sua moglie, Nadia, sono intrappolati a Gaza e faticano a trovare un passaggio sicuro per rientrare nel Regno Unito. "Troppe persone innocenti hanno già perso la vita a causa di questi attacchi del tutto ingiustificabili e illegittimi di Hamas", ha detto Yousaf, aggiungendo: "Uomini, donne e bambini innocenti non possono e non dovrebbero pagare il prezzo per le azioni di un gruppo terroristico". "Come amico intimo e alleato di Israele, chiedo quindi al governo del Regno Unito di chiedere al governo di Israele di garantire la protezione dei civili innocenti e di mettere in atto un cessate il fuoco immediato per consentire il passaggio sicuro dei civili attraverso il confine. Inoltre, i governi dovrebbe aprire un corridoio umanitario a Gaza per consentire rifornimenti, tra cui cibo, carburante, acqua e forniture mediche, per quei civili che sono intrappolati, indifesi e non possono andarsene", ha concluso il primo ministro scozzese. (Rel)