Taiwan: presidente Tsai, pronti a collaborare con Australia per stabilità Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan continuerà a collaborare con l’Australia e con le democrazie a livello globale per garantire la libertà nell’Indo-Pacifico, dove la Cina ha incrementato la sua assertività. Lo ha detto la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, al termine di un incontro avuto ieri a Taipei con l’ex primo ministro australiano Scott Morrison. “Prevedo che espanderemo ulteriormente la cooperazione bilaterale partendo dalle fondamenta esistenti”, ha detto Tsai, ravvisando una forte complementarità tra Taipei e Canberra soprattutto sui fronti dell’economia e del commercio. “L’anno scorso l’interscambio ha raggiunto un livello record”, ha infatti evidenziato la presidente, soffermandosi in particolare sui risultati ottenuti dalla cooperazione energetica, agricola, minerale e biotecnologica. Durante la sua permanenza sull’isola, Morrison parteciperà all’annuale Forum di Yushan, che si tiene oggi e domani a Taipei con il tema “Avviare un nuovo progetto per lo sviluppo asiatico”. (Cip)