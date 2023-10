Spagna: Sanchez incontra portavoce di Upn, Cc e Erc per negoziati su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo uscente spagnolo, Pedro Sanchez, continua oggi le consultazioni per la sua investitura con i portavoce dell'Unione del popolo navarro, di Coalicion Canaria (Cc) e di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) in cui cercherà l'appoggio di queste formazioni per costituire un nuovo esecutivo. Il primo incontro al Congresso dei deputati, sarà con il portavoce dell'Upn, Alberto Catalan, che aveva votato a favore del candidato del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, nella recente investitura fallita e non si prevede che appoggi il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Sanchez. I socialisti hanno maggiori possibilità di attirare il voto di Cc, la cui portavoce Cristina Valido Sanchez ha lasciato aperta la possibilità di sostenere il premier uscente. Infine il leader socialista si incontrerà con il portavoce di Erc, Gabriel Rufian, che come Uniti per la Catalogna (JxCat) di Carles Puigdemont, chiede sia l'amnistia per gli indipendentisti catalani che l'indizione di un nuovo referendum d'indipendenza concordato con lo Stato spagnolo.(Spm)