Camera: oggi question time con il ministro Pichetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, mercoledì 11 ottobre alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire l'approvvigionamento delle materie prime strategiche e critiche (Battistoni – FI-Ppe); sulle iniziative per la conversione dei sussidi ambientalmente dannosi in risorse finalizzate allo sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico (Fontana – M5s); sul Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica nel 2050, con particolare riferimento all'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici (Ruffino - A-Iv-Re); sulle iniziative volte a verificare lo stato di attuazione delle procedure di rimozione delle cosiddette "ecoballe" in Campania (Zinzi – Lega); sulle iniziative in sede europea ai fini dell'implementazione della disciplina nazionale relativa alle forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle cosiddette comunità energetiche (Ferrari – Pd-Idp); sulle iniziative in relazione all'iter autorizzativo dei rigassificatori in via di realizzazione a Ravenna e a Vado Ligure (Bonelli – AVS); sulla valutazione tecnica ed economica del progetto di rigassificatore di Vado Ligure, con particolare riguardo alla tutela dell'area marina "Fondali Noli-Bergeggi" (Pastorino – Misto-+Europa); sulla rilevanza strategica del rigassificatore di Vado Ligure, garantendo al contempo la sicurezza ambientale e sanitaria e assicurando opere compensative per il territorio interessato (Lupi - NM(N-C-U-I)-M); sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di contributi per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (Foti – Fd'I).(Com)