Medio Oriente: domani ministro difesa Israele a colloquio con omologhi Nato

22 luglio 2021

- Domani il ministro della Difesa israeliano, Yoav Galan, informerà i partner Nato sulla situazione nella regione dopo gli attacchi subiti dal movimento islamista palestinese Hamas da sabato scorso. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa della Nato, a Bruxelles. "Domani il ministro della Difesa israeliano, Yoav Galan, ci informerà sulla situazione in Israele. Gli alleati condannano i terribili attacchi terroristici contro civili innocenti in Israele durante il fine settimana. Siamo in attesa del briefing del ministro della Difesa Galan", ha dichiarato Stoltenberg. (Beb)