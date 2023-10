Thailandia: Thavisin ricevuto dal sultano del Brunei, discusso rafforzamento relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita rientra nel quadro del tour avviato domenica da Thavisin a Hong Kong e in diversi Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), teso soprattutto a promuovere le opportunità di investimento nell’economia thailandese. Il viaggio prosegue da oggi in Malesia e Singapore. Hong Kong è stata la tappa principale della missione del premier thailandese: Thavisin è stato ricevuto lunedì dal capo dell’amministrazione regionale, John Lee, e ha incontrato imprenditori e funzionari per “promuovere il Paese e incoraggiare gli investimenti”. L’ex colonia britannica è una delle principali fonti di nuovi investimenti esteri in Thailandia. (segue) (Fim)