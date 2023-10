Regno Unito: incendio nell'aeroporto Luton di Londra, sospesi tutti i voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i voli all'aeroporto di Londra Luton sono stati sospesi a causa di un vasto incendio nel parcheggio del terminal. Il Terminal Car Park 2 ha subito "un significativo danno strutturale", hanno riferito i vigili del fuoco del Bedfordshire. Per spegnere l'incendio che ha interessato metà della struttura, un parcheggio su più piani, sono intervenuti quindici mezzi dei vigili del fuoco. I voli sono stati sospesi fino alle 12: ora locale (le 13 in Italia) di oggi per gaeantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, riferisce l'ente di gestione dell'aeroporto. Quattro vigili del fuoco e un membro del personale dell'aeroporto sono stati condotti in ospedale per aver inalato fumi tossici, mentre un altro paziente è stato curato sul posto. (Rel)