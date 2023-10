Usa: Kari Lake annuncia candidatura al Senato, immediato l’appoggio di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La repubblicana Kari Lake ha annunciato che si candiderà al Senato federale Usa in occasione delle elezioni in programma il prossimo anno, ricevendo l’immediato sostegno dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lake, che alle elezioni di medio termine dello scorso anno si era candidata governatrice del suo Stato, perdendo per pochi voti e intraprendendo poi una lunga e infruttuosa battaglia legale contro presunte irregolarità, è sempre stata politicamente molto vicina all’ex presidente. “Quando rientrerò alla Casa Bianca, avrò bisogno al Senato di combattenti forti come Kari”, ha scritto Trump sul social media Truth. “Avrò bisogno di una maggioranza alla Camera e al Senato. Vogliamo maggioranze grandi e forti che mi aiutino a portare avanti l’agenda del primato americano. (…) Questo compito inizia qui e oggi, aiutando Kari Lake a vincere in Arizona”, ha scritto l’ex presidente. (Was)