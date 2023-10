Libano: movimento Fatah, affermiamo diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione del movimento nazionalista laico palestinese Fatah (cui appartiene il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas) ha ribadito il diritto del popolo palestinese a difendere se stesso e le sue legittime rivendicazioni di autodeterminazione. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato ieri sera dal movimento. Fatah, inoltre, ha sottolineato “la necessità di rafforzare lo spirito di coesione nazionale palestinese in questa battaglia eroica e nella valorosa resistenza di fronte all’occupazione”, in riferimento ai bombardamenti delle Forze di difesa israeliane (Idf) sulla Striscia di Gaza, lanciati a seguito dell’attacco sferrato lo scorso 7 ottobre dal movimento di resistenza islamica Hamas contro il territorio israeliano. Fatah, inoltre, ha posto l’accento sulla “grandezza” del popolo palestinese nel “difendere la sua esistenza, la sua dignità e i valori sacri, musulmani e cristiani, dall’aggressione” di Israele. Per questo, si legge ancora nel comunicato, Fatah ha rivolto un appello a tutte le fazioni presenti nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, nei pressi di Sidone, nel Libano Sud, a superare gli ostacoli che impediscono di riportare la sicurezza e la stabilità nel campo. Ad Ain al Hilweh, intanto, nella serata dello scorso 9 settembre, una persona era morta e altre tre erano rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco esplosi da “ignoti”, durante una manifestazione organizzata per esprimere sostegno e solidarietà ai palestinesi della Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, la vittima è morta ieri, a seguito delle ferite riportate, mentre tra i feriti ci sarebbe anche un militante del movimento Fatah. (segue) (Lib)