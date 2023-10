Libano: movimento Fatah, affermiamo diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Ain al Hilweh, oltre al movimento Fatah, sono presenti diverse fazioni islamiche armate, tra cui i gruppi salafiti jihadisti Jund el Sham (legato ad Al Qaeda e fondato nel 1991), Osbat al Ansar (fondato negli anni ‘90) e Al Shabab al Muslim (Gioventù musulmana, costituito da ex combattenti islamici radicali in Siria). Ad agosto e settembre, violenti scontri erano scoppiati tra Fatah e le fazioni islamiche, a seguito dell’uccisione (probabilmente per mano di un miliziano di una fazione islamica) dell’ex capo della sicurezza del campo, Abu Ashraf al Armoushi, appartenente a Fatah. Malgrado il cessate il fuoco, scontri episodici avevano continuato a provocare tensioni, che non erano cessate neppure dopo il dispiegamento della Forza congiunta di sicurezza palestinese e l’evacuazione dei miliziani armati dagli edifici scolastici dell’Unrwa. (Lib)