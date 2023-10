Medio Oriente: ministro ceco Lipavskyi vola in Israele per partecipare a procedure evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky è volato personalmente in Israele per partecipare alle procedure di evacuazione di 34 suoi concittadini. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". La visita di Lipavskyi è stata la prima di un rappresentante governativo straniero dopo l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. Lipavskyi ha incontrato l'omologo israeliano Eli Cohen e il presidente Isaac Herzog. L'ambasciata ceca a Tel Aviv è in contatto con altri cittadini cechi in Israele e sta studiando la possibilità di un'ulteriore procedura di evacuazione. "Ho appena lasciato Israele, dove ho espresso il mio sostegno al mio omologo Eli Cohen e al presidente Isaac Herzog . Porto a casa un aereo pieno di cittadini cechi rimasti bloccati nel Paese a causa dei rischi per la sicurezza. Stiamo lavorando intensamente su per ulteriore operazione di evacuazione", ha aggiunto il ministro (Res)