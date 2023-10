Medio Oriente: quarto giorno di bombardamenti a Gaza, si aggrava la crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Striscia di Gaza sta rapidamente precipitando in una grave crisi umanitaria, dopo quattro giorni di bombardamenti da parte delle Forze di difesa israeliane e il taglio delle forniture essenziali, inclusa l’acqua potabile e la corrente elettrica. Israele ha imposto un blocco totale a Gaza dopo l’attacco senza precedenti sferrato dalle milizie palestinesi di Hamas contro Israele, il cui bilancio, in continuo aumento, è stato da poco aggiornato a circa 1.200 vittime. L’emittente televisiva statunitense “Cnn” è riuscita a contattare alcuni civili palestinesi a Gaza, e riporta una situazione disperata: le forze armate israeliane notificano i civili palestinesi dei bombardamenti in arrivo, ma questi ultimi spesso decidono di non evacuare le loro abitazioni, non avendo alcun posto sicuro dove andare. Secondo la “Cnn”, i combattenti di Hamas stanno sollecitando i civili a rimanere nelle loro case e morire da martiri per la causa palestinese. Ieri le forze aeree israeliane hanno colpito Rafah, l’unico valico di frontiera tra la Striscia di Gaza e l’Egitto e unica via di fuga a disposizione dei civili che tentano di sottrarsi ai bombardamenti nella Striscia. Secondo funzionari palestinesi, nella notte le Forze di difesa israeliane hanno colpito diverse aree residenziali nella zona orientale della Striscia, incluse parti di Jabalia e di Khan Yunis. Secondo il ministero degli Affari interni palestinese, gli attacchi hanno causato “feriti tra i civili”. Dall’inizio dei bombardamenti, domenica scorsa, hanno perso la vita a Gaza oltre 900 persone, inclusi quattro operatori umanitari delle Nazioni Unite, come confermato dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). Nella notte le Forze di difesa israeliane hanno colpito anche “obiettivi navali” che Hamas avrebbe utilizzato per sferrare attacchi contro obiettivi costieri a Israele. (segue) (Res)