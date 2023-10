Medio Oriente: quarto giorno di bombardamenti a Gaza, si aggrava la crisi umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel frattempo, continuano ad emergere nuovi dettagli in merito alla brutalità degli attacchi sferrati dai miliziani di Hamas contro gli insediamenti israeliani vicini a Gaza: la “Cnn” ha visitato il Kibbuz di Kfar Aza, preso d’assalto da centinaia di miliziani palestinesi pesantemente armati sabato. I civili dell’insediamento sono stati in gran parte uccisi, inclusi anziani, donne e bambini: un ufficiale delle Forze di difesa israeliane intervistato dall’emittente televisiva parla di un “massacro” condotto secondo modalità che ricordano quelle dello Stato islamico. L’emittente televisiva ha rilanciato anche un video che mostra miliziani di Hamas lanciare una bomba a mano all’interno di un rifugio antiaereo in cemento armato dove aveva cercato scampo un numero imprecisato di civili israeliani. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato pubblicamente di aver “tolto ogni freno” ai militari impegnati nei combattimenti contro Hamas: “Chiunque venga per decapitare, uccidere donne, sopravvissuti all’Olocausto… Lo elimineremo col massimo della nostra forza e senza compromessi”, ha detto il ministro durane una ispezione del confine tra Israele e Gaza. “Hamas voleva cambiare Gaza. Cambierà di 180 gradi rispetto a quanto pensavano. Rimpiangeranno questo momento. Gaza non sarà più come prima”, ha affermato il ministro, che ha definito Hamas “l’Isis di Gaza”. (Res)