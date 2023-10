Iraq: capo Asaib Ahl al Haqq, pronti a qualsiasi azione per la causa palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fazioni della “resistenza irachena” sono pronte a qualsiasi azione si richieda per liberare Gerusalemme e sostenere la causa del popolo palestinese. Lo ha dichiarato Qais al Khazali, segretario generale del partito politico sciita e milizia filo-iraniana Asaib Ahl al Haqq, durante un colloquio telefonico tenuto ieri con il capo dell’ufficio politico del movimento di resistenza islamica (sunnita) palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, come riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Haniyeh, infatti, aveva rivolto un appello alla mobilitazione generale a chiunque ne abbia le possibilità ad andare nei territori palestinesi. “Il popolo iracheno, il governo e la resistenza sono determinati a mantenere la loro posizione ferma a sostegno della causa palestinese”, ha dichiarato Al Khazali, aggiungendo che “tutto il popolo” dell’Iraq sostiene il popolo palestinese. Al Khazali, inoltre, ha definito l’attacco sferrato da Hamas contro Israele lo scorso 7 ottobre, denominato “Alluvione Al Aqsa”, come “la più grande epopea eroica” scritta dalla “resistenza vittoriosa” del popolo palestinese. Haniyeh, da parte sua, ha espresso la propria gratitudine nei confronti del popolo iracheno per il suo sostegno. (Irb)