Giappone-Russia: Fukushima, Tokyo pronta a presentare studi su sicurezza prodotti ittici (3)

- Il Giappone ha ripreso il 5 ottobre le procedure di scarico nell’Oceano Pacifico dell’acqua decontaminata stoccata per decenni presso la centrale nucleare di Fukushima. Lo ha annunciato l’operatore della centrale, Tokyo Electric Power Co. (Tepco). I piani prevedono lo scarico in mare di circa 7.800 tonnellate di acqua decontaminata nell’arco di 17 giorni: un quantitativo analogo a quello scaricato in mare durante la prima fase dell’operazione, alla fine del mese di agosto. Prima dello scarico in mare l’acqua viene diluita e sottoposta a verifiche dei livelli di concentrazione del trizio radioattivo, che permane in concentrazioni residue nonostante il processo di decontaminazione. (Rum)