Siria: media, rafforzate misure sicurezza presso Accademia militare di Homs

- Il governo siriano ha rafforzato le misure di sicurezza presso l’Accademia militare di Homs, nel centro-ovest del Paese, e presso altri siti militari nelle vicinanze. Secondo il quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, tali misure sono state adottate a seguito dell’attentato contro l’Accademia militare di Homs, compiuto per mezzo di droni da “organizzazioni terroristiche” non meglio specificate lo scorso 5 ottobre, durante una cerimonia per la consegna dei diplomi. “Fonti ben informate” hanno riferito allo stesso quotidiano che sono state rafforzate le fortificazioni attorno all’Accademia militare e altri siti sensibili e sono state erette barriere di terra lungo le principali vie che conducono a Houla e Tartous. All’attentato dello scorso 5 ottobre, peraltro, le Forze armate siriane avevano già risposto colpendo postazioni delle fazioni di opposizione nella regione di Idlib, nel nord-ovest del Paese. (Res)