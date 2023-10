Giappone: ancora irrisolto il guasto ai sistemi di trasferimento interbancario di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone non è ancora riuscito a risolvere il guasto ai sistemi di autorizzazione della rete informatizzata per i pagamenti online verificatosi ieri. Secondo l’Associazione bancaria giapponese, il guasto ha causato il blocco di trasferimenti di denaro nazionali presso 11 banche del Paese, incluse Mufg Bank e Resona Bank. Il guasto interesserebbe alcuni computer per l’inoltro dei trasferimenti, e la Japanese Banks’ Payment Clearing Networks, operatrice della rete, ha avvertito che i disagi potrebbero persistere per giorni: “Abbiamo lavorato per ripristinare il sistema nella notte tra martedì e mercoledì, ma non è chiaro quando la situazione potrà essere risolta”, afferma una nota dell’entità. Ieri il guasto ha causato il blocco di almeno 1,4 milioni di transazioni bancarie nel Paese.(Git)