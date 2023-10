© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) si terrà a Pechino il 17 e 18 ottobre prossimi. Lo ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Il presidente Xi Jinping pronuncerà un discorso alla cerimonia d’apertura e terrà un ricevimento per leader e dignitari stranieri. (Cip)