Onu: Cina ottiene sesto mandato nel Consiglio per i diritti umani

- La Cina ha ottenuto ieri il rinnovo del seggio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonostante diversi gruppi di attivisti abbiano chiesto l’estromissione di Pechino a causa dei maltrattamenti e delle persecuzioni denunciate dalle minoranze etniche dello Xinjiang. Al termine della votazione tenuta ieri dall’Assemblea generale, la Cina si è assicurata un sesto mandato nel Consiglio con 154 preferenze su un totale di 192 voti espressi, mentre la Russia - espulsa lo scorso anno dopo l’invasione dell’Ucraina - ha ottenuto appena 83 voti, insufficienti a riguadagnare l'ammissione. La diplomazia cinese ha espresso grande soddisfazione per l’esito della votazione, che secondo Pechino “attesta pienamente il riconoscimento da parte della comunità internazionale dei risultati raggiunti dal Paese in materia di diritti umani”. La missione cinese all’Onu, inoltre, ha condannato in una nota la tendenza "sbagliata a strumentalizzare politicamente le questioni relative ai diritti umani e i doppi standard” dell’Occidente. (Cip)