Usa: Sullivan, conflitto in Medio Oriente non distoglierà attenzione di Washington dall’Asia

- Il conflitto innescato in Medio Oriente dall’attacco delle milizie palestinesi di Hezbollah a Israele non distoglierà gli Stati Uniti dal loro coinvolgimento nelle questioni dell'Indo-Pacifico. Lo ha dichiarato ieri il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Biana, Jake Sullivan, in un momento in cui il più sanguinoso attacco allo stato ebraico da decenni solleva dubbi sulla capacità di Washington di mantenere la Cina come priorità principale nella sua politica estera. Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti sono in grado di fornire assistenza a Israele continuando a sostenere al contempo gli alleati di Washington in Asia, e l’Ucraina in risposta all’invasione della Russia. “Crediamo di avere le risorse, gli strumenti e le capacità per farlo in modo efficace”, ha detto Sullivan durante una conferenza stampa. “E una parte del nostro compito è assicurarci di lavorare simultaneamente in tutti questi teatri, ed è precisamente ciò che facciamo ogni giorno”. Sullivan ha anche respinto la posizione espressa negli ultimi giorni da diversi esponenti del Partito repubblicano, secondo cui gli Stati Uniti non sono in grado di fornire supporto simultaneo in due guerre separate. "Respingiamo categoricamente tale idea", ha detto il funzionario.(Was)