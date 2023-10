Usa: ex direttore Cia Hayden augura la morte a un senatore repubblicano su X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tommy Tuberville, senatore repubblicano statunitense dell’Alabama ha segnalato alla Polizia del Campidoglio l'ex direttore della Central Intelligence Agency (Cia) Michael Hayden, dopo che questi gli aveva augurato pubblicamente la morte su X (Twitter). Hayden aveva risposto a un altro messaggio pubblicato sul social media, che chiedeva se Tuberville dovesse essere rimosso dalla commissione Servizi armati del Senato per aver bloccato una serie di nomine ai vertici delle forze armate. “Che ne dite (di rimuoverlo invece) dalla razza umana?”, aveva scritto l’ex direttore della Cia, che è stato accusato da Tuberville di promuovere "un assassinio politicamente motivato". "Questa affermazione è disgustosa e contraria a tutto ciò in cui crediamo come americani", ha dichiarato Tuberville in una nota diffusa ieri. "Data la lunga carriere del generale Hayden a Washington, avrebbe dovuto comprendere che con una affermazione simile stava commettendo un grave reato. I suoi sforzi odierni per reinterpretare quanto ha affermato sono solo una tacita ammissione di colpa", ha scritto il senatore. Tuberville ha aggiunto che il suo ufficio ha segnalato l'incidente alla Polizia del Campidoglio e ha aggiunto: "Mi aspetto che facciano ancora una volta un ottimo lavoro nel proteggere i membri del Congresso e nel consegnare i criminali alla giustizia".(Was)