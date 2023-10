Sri Lanka: ministero Esteri Cina, stiamo facendo il possibile per rilanciare economia di Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina osserva con attenzione le difficoltà affrontate dallo Sri Lanka e sta facendo il possibile per sostenere il progresso socio-economico del Paese asiatico. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante la consueta conferenza stampa, precisando che dallo scorso anno le istituzioni finanziarie cinesi si sono “attivamente impegnate” in consultazioni bilaterali con le controparti singalesi, pubblicando per di più un documento funzionale ad agevolare prestiti dal Fondo monetario internazionale (Fmi). La Cina ha preso parte a tutte le riunioni dei creditori dello Sri Lanka in qualità di osservatore e ha mantenuto “una comunicazione amichevole” con le parti coinvolte, ha detto Wang, ricordando che il mese scorso la Export-Import Bank of China ha raggiunto un accordo provvisorio con Colombo per la gestione del debito. La Cina è lieta di constatare che anche altri creditori si stiano confrontando con lo Sri Lanka sulla questione del debito e “invita le istituzioni multilaterali (...) a prendere parte alla ristrutturazione sulla base di una equa condivisione degli oneri”, ha concluso il portavoce. (segue) (Cip)