Medio Oriente: Cina, pronti a cooperare per porre fine alle ostilità

- La Cina è “profondamente preoccupata” dalla spirale di tensione e violenza tra Israele e Hamas, invoca sforzi per attuare la soluzione dei due Stati ed è pronta a cooperare per un cessate il fuoco immediato. Lo ha detto l’inviato speciale del governo cinese per il Medio Oriente, Zhai Jun, raggiunto telefonicamente dal ministero degli Esteri dell’Egitto. Pechino “condanna gli attacchi contro i civili” ed è pronta a cooperare con Il Cairo per promuovere la fine delle ostilità quanto prima, ha aggiunto Zhai. (Cip)