Yemen: Blinken incontra inviato speciale Onu Grundberg

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri l’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, riportando le dichiarazioni del segretario prima dell’incontro: “Anche se siamo molto concentrati su ciò che abbiamo visto in Israele e su tutto ciò che stiamo facendo per assicurarci di sostenere Israele, non perdiamo di vista le molte altre sfide che affrontiamo. Fin dal primo giorno, una di queste sfide è stata sostenere gli sforzi per portare una pace duratura nello Yemen”, ha detto Blinken. “Quanto abbiamo visto negli ultimi 18 mesi circa è una tregua che ha migliorato concretamente la vita degli yemeniti, per quanto imperfetta possa essere. La sfida ora è trasformare quella tregua in una pace duratura. A tal fine, sono molto grato per il lavoro dell'inviato speciale dell'Onu Hans Grundberg”, ha detto il segretario. “La nostra capacità di raggiungere questo obiettivo può trasformare i progressi già compiuti attraverso la tregua in un cambiamento duraturo e migliorare drasticamente la vita del popolo yemenita”.(Was)