Usa: assistente segretaria di Stato Phee ad Ankara per colloqui sulla Somalia

- L’ assistente segretaria di Stato per gli affari americani, Molly Phee, si trova ad Ankara, in Turchia, dal 10 al 12 ottobre 2023. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui la funzionaria avrà incontri con rappresentanti del gruppo "Quint" per la Somalia (Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Qatar e Emirati Arabi Uniti) per discutere il supporto alla sicurezza e alla lotta al terrorismo in quel Paese africano e il suo impegno continuo contro Al Shabaab. Gli incontri ad Ankara rappresentano la quarta iterazione dei colloqui tra il Quint e i rappresentanti del governo somalo e includeranno la partecipazione di esperti in difesa, intelligence e sviluppo. Phee avrà anche incontri bilaterali con alti funzionari somali per discutere le priorità condivise in materia di sicurezza, sviluppo e governance.(Was)