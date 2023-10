Myanmar: Usa condannano bombardamento campo rifugiati nello Stato di Kachin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente i continui attacchi dele forze armate birmane contro i civili. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del dipartimento di Stato Usa Mattheew Miller, commentando la notizia di un bombardamento contro un campo di rifugiati nello Stato birmano di Kachin costato la vita ad almeno 30 persone. “Siamo profondamente preoccupati dalle notizie riguardanti un attacco militare in Birmania a un campo di sfollati interni vicino al villaggio di Mung Lai Hkyet nello stato di Kachin l'9 ottobre. Le prime relazioni indicano che decine di civili sono stati uccisi”, ha detto il funzionario. Gli attacchi delle forze armate “hanno causato migliaia di vittime dall'inizio del colpo di stato nel febbraio 2021 e che continuano a peggiorare la più grave crisi umanitaria della regione. Oltre 1,6 milioni di persone sono state sfollate internamente dal colpo di Stato, ha ricordato il portavoce. Gli Stati Uniti – ha concluso Miller - continueranno a sostenere il popolo della Birmania e tutti coloro che lavorano pacificamente per sostenere le loro aspirazioni di pace e di democrazia inclusiva. (segue) (Was)