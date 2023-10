Myanmar: Usa condannano bombardamento campo rifugiati nello Stato di Kachin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Myanmar hanno negato la responsabilità del bombardamento d’artiglieria sferrato lunedì notte contro un campo di rifugiati nello Stato settentrionale birmano di Kachin, che ha causato almeno 30 vittime. “Stiamo indagando. Siamo costantemente impegnati per tutelare la pace nelle zone di confine”, ha dichiarato un portavoce del governo militare birmano, Zaw Min Tun. Secondo quanto riferito ieri dai media locali, il bombardamento d’artiglieria, sferrato contro il campo che ospitava persone sfollate a causa dei combattimenti tra forze armate e milizie erniche Kachin, ha causato decine di vittime, inclusi anziani, donne e bambini. Il bombardamento è stato sferrato a pochi minuti dalla mezzanotte di lunedì, in un’area distante pochi chilometri da un campo militare dell’Esercito d’indipendenza Kachin a Laiza. Non è escluso che il bombardamento sia frutto di un errore delle forze armate birmane, impegnate da mesi in una vasta offensiva contro le milizie etniche nella regione. Il governo di unità nazionale birmano, esecutivo ombra che riunisce gli oppositori della giunta, ha accusato quest’ultima di crimini di guerra contro i civili. Una condanna è giunta anche dalle Nazioni Unite, secondo cui “i civili non dovrebbero mai essere bersaglio” di attacchi militari. (segue) (Was)