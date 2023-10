Thailandia: Thavisin ricevuto dal sultano del Brunei, discusso rafforzamento relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, è stato ricevuto ieri dal sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, nella seconda tappa di un viaggio ufficiale nel Sud-est asiatico teso a promuovere gli investimenti esteri nell’economia thailandese. Durante l’incontro, Thavisin e il sultano del Brunei hanno discusso l'estensione della cooperazione bilaterale a nuove aree di commercio e investimento, e gli sforzi comuni per l’integrazione economica del Sud-est asiatico. A margine della visita, il primo ministro thailandese ha ricordato che il prossimo anno i due Paesi celebreranno il 40mo anniversario delle relazioni diplomatiche. “Una importante area di cooperazione tra la Thailandia e il Brunei è la promozione della sicurezza alimentare tra i due Paesi”, ha detto Thavisin, ricordando che la Thailandia è il principale fornitore di riso e zucchero del sultanato. Durante gli incontri nel Brunei, il primo ministro ha concordato l’espansione del mercato alimentare Halal e dei servizi sanitari offerti dalla Thailandia. Thavisin ha anche invitato l’Agenzia di investimenti del Brunei (Bia) a valutare ulteriori investimenti nelle aree ad alta capacità della Thailandia, inclusi i settori dei servizi, del turismo e delle infrastrutture. Nel 2022 il commercio tra Thailandia e Brunei è ammontato a circa 29 miliardi di baht (792 milioni di dollari), in crescita del 29 per cento su base annua, secondo il ministero degli Esteri thailandese. (segue) (Fim)