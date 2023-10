Thailandia: Thavisin ricevuto dal sultano del Brunei, discusso rafforzamento relazioni bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il premier si trova in Malesia, dove incontrerà l’omologo Anwar Ibrahim. Anche in questo caso, l’agenda della visita prevede discussioni su commercio e investimenti, ma anche sulla sicurezza e lo sviluppo delle regioni al confine tra i due Paesi. Il viaggio regionale del primo ministro thailandese si concluderà domani a Singapore: è previsto un incontro con Lee Hsien Loong, primo ministro della città-Stato che tra i Paesi membri dell’Asean è già il primo investitore estero in Thailandia. Ottenere maggiori investimenti esteri è cruciale per l'economia della Thailandia, impegnata a riprendersi dopo la pandemia da Covid-19. Il Paese ha registrato una modesta crescita dell’1,8 per cento nel secondo trimestre di quest’anno, ben al di sotto delle aspettative degli economisti. (Fim)