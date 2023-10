Ucraina-Croazia: siglato accordo di cooperazione su sminamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia ucraino Yulia Svyridenko e il primo ministro croato Andrej Plenkovic hanno firmato un accordo intergovernativo sulla cooperazione nel settore dello sminamento. Lo riferisce il portale del governo. "I macchinari per lo sminamento di fabbricazione croata stanno già lavorando nei campi ucraini, rendendo il territorio più sicuro. In estate, imprese ucraine e croate hanno concordato di localizzare la produzione di tali macchine in Ucraina. Oggi stiamo rafforzando la cooperazione", ha detto Svyridenko. La ministra ha aggiunto che l'accordo avvia una nuova fase di cooperazione tra governi, esperti, specialisti nel campo dello sminamento e produttori di entrambi i Paesi. (Kiu)