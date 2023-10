Argentina: forte rialzo del dollaro “blue”, le banche chiedono “responsabilità” ai candidati alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mezzo di un forte rialzo del dollaro "blue" o illegale, gli enti che riuniscono le banche argentine hanno chiesto "responsabilità" ai candidati presidenziali argentini e di non fare "dichiarazioni infondate che generano incertezza", respingendo così le dichiarazioni del candidato alla presidenza de La libertà avanza (Lla), Javier Milei, che ha raccomandato di non rinnovare i depositi a tempo determinati fissi in valuta argentina. "I candidati che aspirano a governare la cosa pubblica devono mostrare responsabilità nelle loro campagne e dichiarazioni pubbliche", afferma un comunicato firmato dalle associazioni delle Banche argentine (Adeba), delle Banche pubbliche e private della Repubblica argentina (Abappra), della Banca specializzata (Abe) e delle Banche argentine (Aba). "Raccomandare di non rinnovare i depositi non fa altro che generare preoccupazione in una parte della popolazione. La corsa alla presidenza dovrebbe basarsi sulla competenza delle idee e sulla capacità di realizzarle", si legge nel documento. (segue) (Abu)