Argentina: forte rialzo del dollaro “blue”, le banche chiedono “responsabilità” ai candidati alle presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel quadro di 40 anni di democrazia, tra pochi giorni si terranno le elezioni presidenziali. Una democrazia forte richiede istituzioni solide e una leadership politica matura e responsabile", hanno affermato le associazioni bancarie. Dopo le elezioni primarie di agosto, dove Milei ha ottenuto primo posto, il governo argentino ha deciso di svalutare il tasso di cambio ufficiale del 20 per cento, una misura che ha incrementato l'inflazione, che in agosto è stata del 12,4 per cento rispetto al mese precedente e del 124,4 per cento su base annua. L'aumento dei prezzi ha portato il governo ad attuare misure per alleviare la perdita di potere d'acquisto di lavoratori e pensionati. Dalla scorsa settimana, il valore del dollaro illegale - che molti argentini decidono di acquistare a causa di una misura che limita l'acquisto di dollari al valore ufficiale - è aumentato del 30 per cento dai primi giorni di ottobre, soprattutto tra ieri e oggi. Questo tipo di cambio, anche se illegale, ha una forte influenza sui prezzi. (Abu)