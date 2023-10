Medio Oriente: Fadlun (Comunità ebraica Roma), vince guerra chi ha meno paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa guerra "la vincerà chi ha meno paura, quindi se non avremo paura saremo più forti". Lo ha detto il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, nel corso della fiaccolata per lo stato di Israele, a Roma. "Hamas ha paura: viene nelle case di cittadini e porta quell'orrore con le telecamere negli elmetti per farlo vedere al mondo, allo scopo di gettare nel panico l'umanità per dimostrare forza che non ha - ha aggiunto -. Hamas ha paura dei patti di Abramo che anche nei Paesi arabi sta andando avanti con qualche tipo di convergenza.Questo avverrà se noi avremo paura di loro, e loro finiranno di compiere il loro destino: essere la pagina più sporca e orrenda del grande libro dell'Islam", ha concluso Fadlun. (Rer)