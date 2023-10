Finlandia: von der Leyen condanna “qualsiasi atto di distruzione di infrastrutture critiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato con il primo ministro della Finlandia, Petteri Orpo, e il premier estone, Kaja Kallas, dopo l'incidente registrato nel gasdotto Balticconnector, che collega Finlandia e Estonia. Von der Leyen ha condannato fermamente “qualsiasi atto di distruzione deliberata di infrastrutture critiche”. “Le nostre condotte e cavi sottomarini collegano cittadini e aziende in tutta Europa e con il resto del mondo. Sono l’ancora di salvezza dei mercati finanziari e del commercio globale. Questa è la seconda volta in poco più di un anno che questo tipo di infrastrutture critiche viene danneggiato”, ha affermato in una dichiarazione. (Beb)