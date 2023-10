Brasile-Cile: Lula parla a telefono con Boric, focus su conflitto tra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha parlato al telefono con il suo omologo cileno, Gabriel Boric per valutare la "situazione in Israele e territori palestinesi, e le sue "tragiche conseguenze per la popolazione civile". Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri in cui si evidenzia che i due capi di stato hanno anche discusso della relazioni tra i due Paesi e della congiuntura economica in Sudamerica. (Brb)