Afghanistan: nuovo terremoto di magnitudo 6,3 nell’ovest del Paese

- L’Afghanistan occidentale è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6,3, stamattina, appena due giorni dopo le violente scosse sismiche di simile entità che nel fine settimana hanno causato la morte di oltre 1.200 persone in quel Paese. L’epicentro della scossa è stato rilavato alle 5:22 di stamattina (attorno alle 3 italiane) 28 chilometri a nord-ovest di Herat, secondo lo United States Geological Survey, che monitora l’attività sismica a livello globale. Non è ancora chiara l’entità del danno causato dal terremoto, seguito pochi minuti più tardi da una ulteriore scossa di magnitudo 5. Chahar Burj, a sud-est di Herat, è stata colpita invece da un terremoto di magnitudo 4,1. L’ultimo bilancio provvisorio dei terremoti che hanno colpito il Paese dell’Asia centrale nel fine settimana è di almeno 1.294 vittime e più di 1.600 feriti, secondo l’Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari e l’Organizzazione mondiale della sanità.(Res)