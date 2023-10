Croazia-Kosovo: presidente Osmani oggi in visita a Zagabria e Fiume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani si è recata in visita ufficiale in Croazia su invito dell'omologo Zoran Milanovic. Secondo l'annuncio della presidenza, il focus dei colloqui si incentrerà sull'approfondimento delle relazioni bilaterali e gli ultimi sviluppi in Kosovo e nella regione. "All'ordine del giorno della visita del presidente Osmani nello Stato croato c'è l'incontro con il primo ministro Andrej Plenkovic, nonché con il presidente del parlamento croato Gordan Jandrokovic", si legge nella nota. Nell'ambito di questa visita ufficiale la presidente Osmani visiterà anche il comune di Fiume (Rijeka), dove incontrerà, tra l'altro, la comunità albanese di questo comune. (Alt)