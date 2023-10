Medio Oriente: Gualtieri, attacco a Israele ennesimo atto contro popolo ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai rappresentanti dello Stato di Israele abbiamo il dovere morale di esprimere nostra vicinanza, sostegno e solidarietà di fronte alla barbarie di un attacco vigliacco e terroristico che costituisce non solo un attacco esecrabile, ingiustificabile in sé, ma che acquisisce un significato particolare. Perché rappresenta uno degli ennesimi atti di violenza e prevaricazione e antisemitismo che hanno costituito un tratto della storia del popolo ebraico di cui dobbiamo essere consapevoli perché questo popolo è stato oggetto del punto più basso raggiunto dall'umanità con il genocidio della Shoah. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della fiaccolata per lo stato di Israele, a Roma. (segue) (Rer)